Devlet işlerini yarım bırakmaz

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Bucak ilçesinde yaptığı incelemelerde yarım kalan yatırımların en kısa sürede tamamlanması için çalışma yapacaklarını söyledi.Vali Şıldak ve beraberindekiler Adem Tolunay Fen Lisesi'ni, Tapu Müdürlüğü ve adliyeyi ziyaret etti. Valiye, Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, inşası devam eden Emin Gülmez Ortaokulu ve Bucak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Vali Şıldak, Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'ne de eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte giderek öğrencilerle sohbet etti.İncirhan ve Susuzhan'da yeni yapılan öğrenci yurtlarını da gezen Vali Hasan Şıldak, Kocaaliler Beldesi'nde Avrupa ülkelerine Noel çelengi yapılan atölyeleri gezdi, üreticilerden bilgi aldı. Vali Şıldak, Bucak ilçe merkezinde bir dönem yatırımların durma noktasına geldiğini söyledi. Bunun idarenin dışında yüklenici firmadan kaynaklanan aksamalardan kaynaklandığını belirten Vali, "Bu ay 3 Nolu Aile Sağı Merkezi, aralık ayı içirişinde de Emin Gülmez Ortaokulu'nun yarım kalan inşaatı için ihale yapılacak. En kısa zamanda her iki binayı hizmete açacağız. 500 kişilik öğrenci yurdu da gelecek yıl eylül ayında hizmete girecek" dedi.