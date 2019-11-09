Liseli çıraklar robot üretiyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'DE son yıllarda mesleği eğitime verilen önem ilk meyvelerini vermeye başladı. Antalya'da mesleki eğitim merkezindeki çıraklar robot üretimini başardı. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dahi 12 çırağı ve 5 öğretmeni, robot arabayı 2 yıl içerisinde tamamlayacak.ERASMUS projesi kapsamında İspanya, İtalya, Slovenya, Bosna Herkes ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Eğitim Robotu Modelleme' projesindeki çıraklar 'En iyi' seçilmek dur durak bilmiyor. Okulun Müdürü Nebi Arslan, "Proje bizim için bir milat olacak. Çünkü Türkiye'de ilk kez çıraklar robot üretecek" dedi.