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Liseli çıraklar robot üretiyor

Mesleki eğitim ilk meyvesini ’da alıyor. Robot yapımına başlayan ve ’nin çırak öğrencileri 2 yıl içinde robot arabayı tamamlayacak

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Liseli çıraklar robot üretiyor
12 ÖĞRENCİ 2 YIL ÇALIŞACAK
TÜRKİYE'DE son yıllarda mesleği eğitime verilen önem ilk meyvelerini vermeye başladı. Antalya'da mesleki eğitim merkezindeki çıraklar robot üretimini başardı. Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dahi 12 çırağı ve 5 öğretmeni, robot arabayı 2 yıl içerisinde tamamlayacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE MİLAT OLDU
ERASMUS projesi kapsamında İspanya, İtalya, Slovenya, Bosna Herkes ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 'Eğitim Robotu Modelleme' projesindeki çıraklar 'En iyi' seçilmek dur durak bilmiyor. Okulun Müdürü Nebi Arslan, "Proje bizim için bir milat olacak. Çünkü Türkiye'de ilk kez çıraklar robot üretecek" dedi.
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Liseli çıraklar robot üretiyor
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