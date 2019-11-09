Miniklerden Ata’ya saygı etkinlikleri

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kreş öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla 'Ata'ya saygı' etkinliği yaptı.Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve Soğuksu-Bayındır mahallelerinde bulunan kreşlerinde öğrenciler, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Şiirler okuyup Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren çocuklar, Atatürk panolarına da kırmızı karanfiller bıraktı. Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencilerinin anma etkinliğinde ise 'Nasıl söylerim öldüğünü' isimli şarkıyı hazırlanan dekor eşliğinde hep bir ağızdan söyledi. Hazırlanan dekorda Atatürk'ün devrimlerinin günümüze, eğitime, hayatımıza ve geleceğe etkileri anlatılmaya çalışıldı. Antalya'daki özel bir kreşte eğitim gören minikler ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup karanfil bıraktı.