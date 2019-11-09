Ödül için tutup bağış yapacaklar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 75 bin TL ödüllü 2. Alanya Fishing Tournament yarışması bugün başlayacak. Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen Alanya Fishing Tournament yarışması 80 tekne ve 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplam 75 bin TL ödüllü yarışma Alanya Marina'da bugün ve yarın yapılacak. Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Kalaycı, yarışmaların hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Bu yarışmada aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçireceğiz. Turnuva boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı bağışlanacaktır" dedi.