Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Savaş alanına döndü

Savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Savaş alanına döndü
ISPARTA'DA, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilin motoru yerinden fırlarken, sürücü yaralandı. Kaza, saat İstanbul Caddesi Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Taha Şener yönetimindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, yol kenarındaki akasya ağacına çarpıp, takla atarak, ters döndü. Ağaç yerinden sökülürken, otomobilin motoru da araçtan fırladı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOR YAĞI DÖKÜLDÜ
Yolun yağla kaplandığı kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araç ve fırlayan motoru daha sonra çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş alanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN