Savaş alanına döndü

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ISPARTA'DA, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilin motoru yerinden fırlarken, sürücü yaralandı. Kaza, saat İstanbul Caddesi Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Taha Şener yönetimindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, yol kenarındaki akasya ağacına çarpıp, takla atarak, ters döndü. Ağaç yerinden sökülürken, otomobilin motoru da araçtan fırladı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yolun yağla kaplandığı kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araç ve fırlayan motoru daha sonra çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesildi.