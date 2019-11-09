Şimşek hırs küpü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tüm hızıylasürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları süren Lokman Gör, Juanfran Moreno ve Musa Çağıran katılmadı.
Trabzonspor maçının taktik provasını çift kale maç ile yapan Alanyasporlu futbolcuların hırsları dikkat çekti.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Şimşekler, Trabzonspor ile Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Akdeniz ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.
Deplasmanda ise 3 kez bordo mavili takıma konuk olan turuncu yeşilliler, rakibine karşı bu maçlardan 7 puan almayı başardı.
Rakibini deplasmanda 2 kez yenen, 1 kez de berabere kalan Alanyaspor'un en çarpıcı galibiyeti, 2017-2018 sezonunda 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçtı.
GÖZLER SAKATLARDA
Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ise sakatlıklar can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi'nin forma giymesi zor gözükürken, Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel ve Sosa'nın oynamak istemeleri teknik heyeti sevindirdi.
Ancak Arjantinli yıldız Sosa'nın durumunun maç günü belli olacağı da gelen bilgiler arasında.
ÖĞRENCİLERDEN MORAL
'Alanyasporum Okulumda' projesinin 21'inci durağı TED Alanya Koleji oldu. Etkinliğe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Efecan, Ceyhun, Salih ve N'Sakala katıldı. Başkan Çavuşoğlu, TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı ile İlkokul Müdürü Ferah Çavuşoğlu Karakaş'a Aytemiz Alanyaspor forması verdi.
Futbolcular daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak formalarını imzaladı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği futbolcular zorlu Trabzon deplasmanı öncesi moral buldu.