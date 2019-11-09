Şimşek hırs küpü

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tüm hızıylasürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları sürenTrabzonspor maçının taktik provasını çift kale maç ile yapan Alanyasporlu futbolcuların hırsları dikkat çekti.Şimşekler, Trabzonspor ile Süper Lig'de bugüne kadar 6 kez karşılaştı.Deplasmanda ise 3 kez bordo mavili takıma konuk olanRakibini deplasmanda 2 kez yenen, 1 kez de berabere kalan Alanyaspor'un en çarpıcı galibiyeti, 2017-2018 sezonunda 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçtı.Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ise sakatlıklar can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi'nin forma giymesi zor gözükürken,Ancak Arjantinli yıldız Sosa'nın durumunun maç günü belli olacağı da gelen bilgiler arasında.'Alanyasporum Okulumda' projesinin 21'inci durağı TED Alanya Koleji oldu. Etkinliğe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Efecan, Ceyhun, Salih ve N'Sakala katıldı.Futbolcular daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak formalarını imzaladı.