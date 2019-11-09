Su misali sergi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde '2. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı' kapsamında su altında yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı. Ressam Mine Sarmış'ın hazırladığı, Fethiye Deniz Ticaret Odası ile Fethiye Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinliğe 7 ülkeden katılan 14 ressam, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Ressamların su altındaki çalışması da görüntülendi. Sarmış önderliğinde 5 gün süren proje kapsamında yapılan resimlerden oluşan sergi, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde açıldı.Serginin açılışına katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla'nın bin 480 kilometrelik sahil şeridine ve dantel gibi işlenmiş eşsiz güzellikte koylara sahip olduğunu söyledi. İlin mavi ve yeşilin kucaklaştığı kıyılarıyla ünlü olduğunu ifade eden Civelek, "Çalıştay, denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi, deniz canlılarının önemi ve denizin korunması konusunda toplumsal bilinç oluşturulması, farkındalık yaratılması konusunda katkı sağladı" dedi. Fethiye Belediye başkanı Alim Karaca'nın deniz dibinde yaptığı Atatürk portresi ilgi gördü.