Can sıkıntısına makrome ilmeği

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü'ne bağlı Aktif Yaşam Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM), yaşama değer katan çeşitli kurslar açıyor. Anadolu Mahallesi'ndeki Aktif Yaşam Merkezi, evinde sıkılan yaşlılar, sabahtan evlerinden alınarak, akşama kadar bu merkezde aktif yaşama dahil oluyor. Halk Eğitim Merkezi hocaları tarafından vakit geçirmek için gelen yaşlılara, makrome alanında kurs veriliyor. Merkeze gelen yaşlılar, makrome ürünleri yaparak, vakitlerini daha değerli şekilde geçirme imkanına sahip oluyorlar. Merkezde aktif yaşama dahil olan 90 yaşındaki Güzide Hanım, kısa zamanda makrome yapmasını öğrendikten sonra birçok makrome eserine imza atıyor.