Havalimanında gazete sergisi

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Antalya'dagazeteci ve turizm yazarı Halil Öncü, arşivinde bulunan orijinal 1940'lı ve 1950'li yıllara ait 10 Kasım gazetelerinden oluşan sergisini Antalya Havalimanı'nda açtı. İç Hatlar Giden Yolcu katında bulunan sergi alanında gerçekleşen açılışa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, DHMİ Baş Müdürü İlhami Şimşek, Fraport TAV Genel Müdürleri Bilgihan Yılmaz ve Deniz Varol, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, POYD Başkanı Ülkay Atmaca ile yolcular katıldı. Öncü'nün sergisinde Vatan, Ulus, Memleket, Dünya ve Cumhuriyet gibi 15 adet orijinal gazete yer alıyor. Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.