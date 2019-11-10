İsveçli kız bıktırdı

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Antalya'nınManavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkıp ağaçlardaki meyveleri koparan genç kadın, mahalleliyi bıktırdı. Aşağı Hisar Mahallesi 4507 ve 4508 sokaklardaki vatandaşların evlerin bahçesinde ve Ebülfeyz Elçibey Parkında yabancı uyruklu bir kadının ilginç hareketlerde bulunduğu ve çevreyi rahatsız ettiği yolundaki ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaptı. Kadının Çolaklı bölgesinde bir otelde tatil yapan İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren olduğu belirlendi. Yakalanan kadın uyarılıp oteline gönderildi.Mahallede halkının 2 gün sonra tekrar şikayet üzerine polisler yine aynı kadınla karşılaştı. Çelişkili konuşan kadın, pasaportunun alınıp mahalleye bırakıldığını, herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve gitmek istemediğini söyledi. Nygren, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hazırlanan evraklarla birlikte özel bir ekip eşliğinde ülkesine gönderilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.