Miniklere trafik eğitimi

çişleri

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası kapsamında, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan örnek pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.İlçede şuana kadar yaklaşık bin 800 anasınıfı ve 1. sınıf öğrencisine ulaşıldığı belirtiltildi. Öğrencilere, 'emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırma, araç içerisinde cep telefonuyla konuşmama, yaya önceliği, trafik işaret ve levhalarına uyma ile trafik lambalarına riayet etme' konularında akülü araçlarla uygulama yaptırıldı. Eğitim toplam 2 bin 200 öğrenciye verilecek.