Trafikte önce yaya

uratpaşa

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya geçitlerine 'Önce Yaya' projesinin görsellerini uyguladı. Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte artan yaya ve taşıt trafiğini dikkate alan belediye ekipleri, ilçe genelinde okul bölgelerinde kapsamlı bir inceleme çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın sonucunda yaya geçidi çizgileri silinmiş noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yenileme çalışmasına başladı. Belli bölgelerde üç boyutlu yaya geçidi çalışması da gerçekleştiren ekipler, son olarak Fener Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaya geçitlerine 'Önce Yaya' projesinin görsellerini uyguladı.