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Üniversitede 5 yıldızlı otel

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Üniversitede 5 yıldızlı otel
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsünde yapımı tamamlanan 'Lavanta Tepesi Hoteli' kapılarını açtı. Oteli ilk gezen Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı P. Albay Cenk Baburşah, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Burdur protokolü oldu. Gazeteciler için ise ayrı bir tanıtım turu yapıldı.

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MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, otelin Spor Toto imkanlarıyla şehre kazandırıldığını söyledi. Otelin aynı zamanda Spor Kompleksi Projesinin de bir bileşeni olarak planladığını belirten Rektör Korkmaz, "2.5 yıl önce başladığımız hotelimiz, yaşanan bütün zorluklara rağmen hayırlısıyla kapılarını açmış oldu. 120 odanın olduğu, değişik büyüklükte 6 salonun aynı anda toplantı ve konferanslara hizmet verebilecek donanıma sahip" dedi.
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Üniversitede 5 yıldızlı otel
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