Zeytinde markayız

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, zeytin hasadı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın katılımıyla bayram havasında gerçekleştirildi. Bereket Mahallesi'nde çiftçilerle zeytin hasadına katılan Bayraktar, üreticinin sorunlarını dinledi. Manavgat Ziraat Odası'na ait Taşağıl Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasını gezen Şemsi Bayraktar, fabrika hakkında bilgi aldı.Bayraktar, ülkenin en değerli ürünlerin başında zeytinin geldiğini, yağlık ve sofralık olarak değerlendirilen zeytinin, beslenme ve sağlık açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı. Zeytincilikte Türkiye'nin kendisine dünya ikinciliği hedefi koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "İspanya dünya birincisi, İtalya ve Yunanistan ise bizim önümüzde. Türkiye hedefini dünya 2'nciliği 2000-2018 döneminde zeytin ağacı sayımız yüzde 82 artışla 97.8 milyondan, 2018'de üretim 1.5 milyon a ulaştı. Bu yılki hava şartları nedeniyle de üretimin 1 milyon 525 bin ton civarında olacağı hesaplanmaktadır" dedi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de ilçenin doğusuna yakasına ikinci bir zeytinyağı fabrikası kurmayı hedefledikediklerini açıkladı.