3 tüp kan bir can

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA HEP Üniversitesi, Kızılay işbirliği ile kampüs içerisinde Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenledi. Kan ve ilik nakli bekleyen hastalara umut olmak amacıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kan vermek için birbiriyle yarıştı.Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar, "Türkoloji Araştırmaları Topluluğu ve Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğumuz ikinci kez Kızılay ile kan ve kök hücre bağışı düzenliyor. Öğrenci ve üniversite personelimizin kan bağışına gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Üniversitemizin öğretim görevlilerinden Şebnem Köseoğlu, ikinci kez Lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Şebnem hocamız ve onunla aynı kader paylaşan hastalarımız için kan ve kök hücre bağışı yaşamsal bir öneme sahip. Bu nedenle biz buradan, bütün sağlığı elveren insanlara; 10 dakikalarını ayırarak, 3 tüp kan vererek bir can kurtarılabileceklerini hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.