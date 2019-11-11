Atatürk unutulmadı

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TRABZONSPOR- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle, stadyumda Ulu Önder'in en sevdiği türkülerden biri olan 'Vardar Ovası' çalındı. Bordo mavili futbolculular seremoniye Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkarken, Alanyasporlu futbolcular da sahaya kollarında Atatürk ve Türk bayrağı baskılı forma ile çıktıMAÇ öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor yönetimine dostluk yemeği verildi. Yemeğe Trabzonspor'un Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar ve Eda Lermi Zorer ile A.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. İki tamım yöneticileri birbirlerine hediyeler verdi.