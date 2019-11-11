‘Bizden alın’ çağrısı

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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye bürokratlarının katılımıyla yapıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, belediyelerin mal ve hizmet alımlarında, altyapı ihalelerinde, Antalya şirketlerini tercih etmelerini istedi.Büyükşehir Belediyesi ile ATSO Meslek Komiteleri toplantılarının geçen dönem başlatıldığını ifade eden Çetin, "Bizim neslin Antalya'nın betonlaşmasında sorumluluğu var. Antalya'nın yeşil alanlarını koruyamadık, kent estetiğini geliştiremedik. Antalya'nın siluetini koruyamadık. Antalya'da market veya esnaf kaldırımı işgal etmemeyi öğrenmek zorundadır" dedi.Plansız ve denetimsiz ticaret konusuna dikkat çeken Davut Çetin, şehirde ticaret bölgeleri belirlenmesi gerektiğini belirtti.ATSO meslek komite üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Başkan Böcek ve büyükşehir bürokratları, iş dünyasının sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yine borç edebiyatı yapan Büyükyenir Beleriye Başkanı Böcek, "Türkiye'de nüfusumuz beşinci ama borç olarak da 5'inci belediyeyiz. Biz bunu televizyonlara çıkıp, şurda burda borçla devraldık lugatı yapmayacağız. Normal çalışmalarımızı ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Gelecekle ilgili sözümüzde duracağız" ifadelerini kullandı. Böcek işadamlarının talepleri karşısında topu taca attı.