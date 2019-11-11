Döner kavşağa son

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da başlatılan kavşaklardaki göbeklerin kaldırılması hız kazandı. Orta refüjlerin daraltılmasıyla şehirdeki trafik akışı büyük ölçüde sağlandı. Verilere göre daha önce 30 saniyede 22 araç geçen Otogar Kavşağında, çalışmalar bitmemesine karşın bu rakam 36'ya ulaştı. Isparta Belediyesi'nin yaptığı çalışma ile her iyileştirilen kavşaktan araç sahiplerinin yıllık 1.5 milyon liralık yakıt tasarrufu yapacağı bildirildi.Bir yandan SDÜ-ISUBÜ ve Belediye arasında ortaklaşa sürdürülen Ulaşım Master Planına yönelik çalışmalar devam ederken, şehirde küçük dokunuşlarla trafik akışı sağlanıyor. Mimar Sinan Caddesi'nde yol genişletmesi ile caddeye bir şerit kazandırıldı. Bellona ve otogar kavşağındaki göbeklerde trafik akışının hızlandırılması için atıldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Başdeğirmen, "Otogar Kavşağındaki çalışmalar kapsamında ortada kalan 80 metrekarelik ada kaldırıldı. Yaptığımız ölçümlerde kangren olan trafik akışında yüzde 40'lık bir iyileşme sağlandığını gördük" dedi. Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu, ise çalışmalar esnasında zaman zaman kavşaklarda araç trafiği geçişlerinde kesintiler yaşanacağını belirtti.