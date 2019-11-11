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Kasnak meşesi ormanı gözde

Dünya’da tek olan Eğirdir’deki koruma altına alınan doğal kasnak meşesi ormanında, sonbaharda renk cümbüşü oluştu

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Kasnak meşesi ormanı gözde
ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde doğal sit alanı olarak koruma altına alınan dünyadaki tek kasnak meşesi ormanında, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Orman, sonbahar renklerini görmek isteyenlerin akınına uğruyor. Sonbaharla birlikte Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırları içindeki Kasnak Meşesi Ormanı Tabiat Koruma Alanı, doğa yürüyüşü grupları başta olmak üzere birçok ülkeden doğaseveri misafir ediyor. Hazan mevsiminin tüm renklerinin sunulduğu doğa harikası kasnak meşelerinden oluşan orman, dünyada sadece Yukarı Gökdere'de bulunuyor.

TÜRKİYE AKIN EDİYOR
Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında yer alan kasnak meşesi ormanı, 1987 yılında tabiatı koruma alanı ilan edildikten sonra, yöre halkının da desteğiyle korunuyor. Mayıs ayının başından sonuna kadarki dönemde sadece bu ormanda görülen ayı güllerini görmek isteyenler mayıs ayında yoğun ilgi gösterirken, dağcılık ve doğa sporlarıyla uğraşanlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından doğa yürüyüş gruplarını ağırlıyor.
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Kasnak meşesi ormanı gözde
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