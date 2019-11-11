Tozu dumana kattılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, sıralama turları ile başladı. Yarışlara, 43 motosiklet ve 13 ATV sporcusu katıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda damalı bayrağı sallamasıyla başlayan magazin startı sonrası sporcular, Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda sıralama turlarını koştu. Zorlu parkurda yarın yapılacak yarışlar öncesinde dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular, kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin ve kum tepelerin üzerinden geçti. Sıralama turlarında çamurlu zeminlerden geçerken zaman zaman zorlanan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıyla mücadele etti.