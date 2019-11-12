9 eser 25 yıldır geçici listede

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde, Antalya'dan sadece Xanthos Antik Kenti yer alıyor. Antalya'nın 9 eseri ise 25 yıldır geçici listede bekliyor. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Kent Konseyi, her yıl sadece bir eserin asıl listeye alındığı UNESCO 2020 için, 20 yıldır bekleyen Alanya Kalesi'ni hedef belirledi.Antalya'nın kültürel eserler ve geçici listeye alınan eserler ve tarihleri şöyle: "Karain Mağarası-1994. Alanya Kalesi ve St. Nicholas Kilisesi-2000. Likya Uygarlığı Antik Kentleri ve Perge Antik Kenti-2009. Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri-2015. Yivli Minare Camii-2016. Güllük Dağı- Termessos Milli Parkı ve Kekova Batık Kent 2000."ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın bazıları 25 yıldır listede bekleyen eserlerine dikkati çekmek için bu yılki ATAV takvimi temasını, UNESCO'da bekleyen eserler olarak belirlediklerini söyledi.