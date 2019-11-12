‘Alo’ sesine hasretler

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Antalya'nın Kaş ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Toros Dağlarının 1400 metre eteklerinde yer alan Sinneli Mahallesi'nde vatandaşlar GSM operatörlerinin mahallede çekmemesi nedeniyle, cep telefonlarını kullanamıyor. Vatandaşlar, acil durumlarda cep telefonu kullanmak için tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Mahalle sakinleri, sabit telefon hatlarını da telefon kabloları çalındığı için kullanamadığını söyledi.Sinneli Mahallesi muhtarı Menderes Gencer, yerleşim yeri çukurda kaldığı için cep telefonlarının çekmediğini söyledi. Mahallede 225 kişinin yaşadığını anlatan Gencer, "Hiçbir GSM operatörü çekmiyor. Sabit hatların telefon kabloları çalındı. Bu nedenle dünyayla bağlantımız kesildi. Şu anda mahallemizde 'alo' sesi yok. Acil bir hastamız olduğu zaman tepelere koşuyoruz. Sesimize kulak verilsin. Biz de mahallemizde 'alo' sesi duyalım" dedi.