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’da deniz suyu temiz

Türkiye’nin turkuaz mavisi ile ünlü sahillerinde 306 noktada alınan 4 bin 285 deniz suyu numunesi tertemiz çıktı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Antalya’da deniz suyu temiz
ANTALYA'DA 640 kilometrelik sahilde 306 noktadan 4 bin 285 deniz suyu numunesi alınarak analiz edildi. Analiz sonuçları kapsamında Antalya denizinin insan sağlığı açışından son derece uygun olduğu tespit edildi.

4 BİN 285 NUMUNE ALINDI
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Akdeniz Bölgesi için belirlenen 1 Mayıs-30 Ekim tarihleri arasındaki yüzme sezonunda 15 günde bir olmak üzere 640 kilometre sahil şeridinde toplam 306 noktadan analiz için 4 bin 285 adet deniz suyu numunesi alındığını kaydetti. Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Alanya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda mikrobiyolojik analizleri yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının hem paydaş kurumlarla hem de 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldığını belirten Hülür, "Denizimiz insan sağlığı açışından son derece uygun, temiz ve güvenilir" dedi.
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Antalya’da deniz suyu temiz
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