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Büyüğünü yakaladı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Büyüğünü yakaladı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2 gün süren Alanya Balıkçılık Turnuvası 80 tekne 210 sporcu katılımıyla tamamladı. Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından birçok spor kulübünün desteğiyle düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası'na 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da düzenlenen turnuvada 2 gün boyunca denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize bıraktı. Yakala Bırak birincisi Team Bozkurt, ikincisi Team Pro-Hunter ve üçüncüsü Team Sea to Sky oldu. En büyük balıkta birinci Team Efsane, ikinci Team Brothers ve üçüncü Team Brillant oldu. En Çok Balık kategorisinde birinci Team Poyrazpaşa, ikinci Team Diamond ve üçüncü Team Geylani Fishing oldu. Ödülleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.
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Büyüğünü yakaladı
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