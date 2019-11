En özel turnuva

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik '10 Kasım Özel Çocuklar Go-Kart Turnuvası' düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi ile Adalya Vakfı iş birliğiyle Aksu ilçesindeki go-kart pistinde gerçekleştirilen etkinliğe, otizmli ve down sendromlu 30 engelli birey aileleriyle birlikte katıldı. Organizasyon sorumlusu Cemil Güler, down sendromlu ve otizmli çocukların motor sporlarıyla buluşmasının önemli olduğunu söyledi.Güler, "Etkinliğe katılan tüm engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci" dedi. Etkinliğe katılan down sendromlu Mustafa Talha Uranlı, etkinlik hakkında önceden bilgisi bulunmadığını ancak geldiğinde go-kart alanını görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi. Otizmli Osman Tosun da yarışmanın kendisi için iyi geçtiğini söyledi. Yarışların tamamlanmasının ardından otizmli ve down sendromlu bireylere altın madalya ve katılım belgesi verildi.