Gelecek burada

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BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez Belediyesi, geleceğin sporcularını ve futbol yıldızlarını yetiştirmek için sorumluluk aldı. İlçeye 28. semt spor sahasını kazandıran belediye,Her mahalleden bir yıldız çıkarmak umuduyla Duacı Semt Spor Sahası'ndadüzenledi. Kız öğrenciler için futbol eğitimleri startının da verildiği şölenin ilk maçı kızlar arasında yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir ay bile dolmadan verdiği sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Başkan Hakan Tütüncü,ifadelerini kullandı.GAZILER Semt Spor Sahası'nın açılışına ise Başkan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Tütüncü, "Duacı, Kirişçiler ve Odabaşı'nın kızları futbol oynuyor, maçlar yapıyorlar. Gaziler'deki kız öğrencilerimiz içinde burası hem futbol oynama, hem de diğer spor dallarını yapma imkanları sağlayacak. Bir dahaki sefere buraya futbol şenlikleri için ve Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı için geleceğiz" dedi.KIZ öğrencilerin organize şekilde şölene dahil olmalarını önemsediklerini belirten Tütüncü, "Bütün mahalleye dinamizm getiren futbol şölenlerini, okullardaki yetenek taramalarımızla da pekiştirelim. Yetenek taramalarını da semt spor sahalarımızda yapalım" dedi.Köyden mahalleye dönüşen yerlerin ufkunun çok açık olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, "Biz çalışmalarımızla eski köylere yeni adetler getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın bu hizmetlere önem verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.