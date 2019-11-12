Gelecek burada

Antalya'nın Kepez Belediyesi, geleceğin sporcularını ve futbol yıldızlarını yetiştirmek için sorumluluk aldı. İlçeye 28. semt spor sahasını kazandıran belediye, en son Gaziler Semt Spor Sahası'nı hizmete açtı.
Her mahalleden bir yıldız çıkarmak umuduyla Duacı Semt Spor Sahası'nda 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni'
düzenledi. Kız öğrenciler için futbol eğitimleri startının da verildiği şölenin ilk maçı kızlar arasında yapıldı.
TESİSLERİ YAŞATMAK ÖNEMLİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir ay bile dolmadan verdiği sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İNŞA ETMEK YETMEZ!
Başkan Hakan Tütüncü, "Bugüne kadar pek çok tesisler yaptık. Ama biz bu tesisleri inşa etmekle kalmayıp, onları yaşatmak, kullanmak ve toplumsal fayda üretmek için kararlılık gösteriyoruz. Kepez Belediyesi'nin birimleri sosyal yaşamı içine alan çok önemli çalışmalar yapıyor"
ifadelerini kullandı.
GAZİLERE YAŞAM MERKEZİ OLACAK
GAZILER Semt Spor Sahası'nın açılışına ise Başkan Tütüncü, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Tütüncü, "Duacı, Kirişçiler ve Odabaşı'nın kızları futbol oynuyor, maçlar yapıyorlar. Gaziler'deki kız öğrencilerimiz içinde burası hem futbol oynama, hem de diğer spor dallarını yapma imkanları sağlayacak. Bir dahaki sefere buraya futbol şenlikleri için ve Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı için geleceğiz" dedi.
YETENEK TARAMALARI
KIZ öğrencilerin organize şekilde şölene dahil olmalarını önemsediklerini belirten Tütüncü, "Bütün mahalleye dinamizm getiren futbol şölenlerini, okullardaki yetenek taramalarımızla da pekiştirelim. Yetenek taramalarını da semt spor sahalarımızda yapalım" dedi.
HALKIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA
Köyden mahalleye dönüşen yerlerin ufkunun çok açık olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, "Biz çalışmalarımızla eski köylere yeni adetler getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın bu hizmetlere önem verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.