Hiç kimse memnun değil

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de liderliği Karadeniz'de bırakan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor maçında tek bir pozisyon vermeden yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Bulut, "İstemediğimiz bir sonuç aldık ve mağlup olduk. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince gol pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirmediğiniz zaman rakip duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim öyle bir pozisyonda penaltı oldu ve değerlendirip rakibimiz kazanmış oldu.Kalemizde başka şut pozisyonu yok. Burada önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz. O yüzden oturup bunun analizini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.HAKEME İSYANTrabzonspor cephesi ise 1-0'lık galibiyle rağmen hakem hataları nedeniyle veryansın etti. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, hakemlerden dert yanarak, "Ata'mız ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyor ya, biz de hakemin zeki, çevik ve ahlaklısını severiz" dedi. Alp, karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yüklendi ve,şeklinde konuştu.