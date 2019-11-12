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Korkulan olmadı

Serik’te plastik kasaların bir anda alev almasıyla çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Korkulan olmadı
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde bir AVM'ye ait depo yakınında plastik kasaların alev alması sonucu çıkan yangın korkuttu.

BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bir AVM'ye ait ve içerisinde ürünler bulunan deponun yakınındaki plastik kasalardan çıktı. Çıkış nedeni henüz nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle depoya sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösterdi. Çevredeki vatandaşları korkutan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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Korkulan olmadı
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