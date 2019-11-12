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Manavgat’ta balık ölümleri arttı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Manavgat’ta balık ölümleri arttı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir gölette yüzlerce balık ölü bulundu. Balıkların oksijensiz kalıp öldüğünden şüphelenildi. Manavgat'ın Çakış Mahallesi'ndeki bir gölete gelen vatandaşlar, su üzerinde yüzlerce balığın hareketsiz olduğunu fark etti.

OKSIJENSIZ KALMA IHTIMALI
Vatandaşların ihbarı üzerine gölete gelen Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balıkların telef olduğunu tespit etti. Yetkililer, laboratuvar ortamında incelenmek üzere balık ve sulardan numune aldı. Aralarında sazan ve yılan balıklarının da bulunduğu onlarca çeşit balığın neden öldüğü yapılacak araştırma sonucu ortaya çıkacak. Su Ürünleri Mühendisi Hayrettin Ünal, sıcak havadan dolayı suyun debisinin düşmesiyle balıkların ölebileceği yönünde şüphelerinin olduğunu söyledi.
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Manavgat’ta balık ölümleri arttı
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