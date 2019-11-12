Öldüğünü görmemiş!

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Antalya'nın Kepez ilçesinde Nihal Işıldar'ın evinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan kocası Özcan Işıldar hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Özcan Işıldar'ın uzaklaştırma kararı aldırması nedeniyle karısını öldürdüğü kaydedildi. Nihal Işıldar'ın, kocasının kendisini öldüreceğini anlayarak evden kaçmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın, eşi ile tartışırken 'imdat' diye bağırdığını söylediği belirtildi. Eşinin bağırmaya devam etmesi üzerine silahını çıkardığını belirten Özcan Işıldar'ın, "Bağırırsan ayağına sıkarım dedim. Kapı açılır açılmaz banyodaki eşyalar üzerime düştü ve silah bir kez ateşlendi. Ona 'iyi misin' diye sordum ses gelmedi. Banyodan sürükleyerek yatak odasına götürdüm " dediği aktarıldı.Yenidoğan Mahallesinde 18 Mart'ta ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı tabancayla ateş eden Özcan Işıldar, daha sonra polisi arayarak "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diye ihbarda bulunmuştu. Kadını evinde öldürülmüş bulan polis ekipleri, Mersin'e kaçtığı tespit edilen zanlıyı yakalayarak Antalya'ya getirmişti. Üzerinden sahte kimlik çıkan sanığın 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, 1991 yılında da baldızı Azbiye Çetin'i öldürmekten cezaevinde yattığı belirlenmişti.