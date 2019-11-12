Robotlar yarıştı

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Burdur Valiliği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizesinde WEX Robotics tarafından Burdur Ortaokullar Arası Robot Turnuvası düzenlendi. Burdur Gençlik Merkezi'ndeki turnuvaya, il genelindeki 20 okuldan 20 öğretmen ve 40 öğrencinin katıldı. İkişerli gruplar halinde oluşturulan 10 takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı.Turnuva sonunda Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi ve Şeker Ortaokulunun oluşturduğu 'İnception' takımı birinci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu ve Kışla Ortaokulunun oluşturduğu 'Anka Türk' takımı ikinci ve Suna Uzal Ortaokulu ve Hüsnü Bayer Ortaokulunun oluşturduğu 'Team IQ' takımı da üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren 6 okula Robot hediye edilirken, katılım sağlayan diğer okullara da çeşitli hediyeler verildi.Vali Hasan Şıldak da eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Robot Turnuvası programına katıldı. Turnuvayı yakından takip eden Vali Şıldak, öğrencilerle tek tek sohbet etti. Vali Şıldak, "Gençlerimiz teknolojik anlamda artık eğitim alanındaki bütün yenilikleri uyguladığımız okullardaki kodlama, robotik sınıf uygulamaları ve benzeri faaliyetlerindeki becerilerini konuşturdular" dedi.