Tiyatromuzu bize geri verin

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ANTALYA'DA tiyatro severler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) Eylül ayında açılması gerekirken hala perdelerini açmamasını protesto etti. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 30 kişilik tiyatro izleyicisi, 'seyirci kalma', 'sanata siyaset karışmamalı', 'oyuncunun yeri sahnedir', 'inadına tiyatro' gibi yazıların bulunduğu pankartlar açtı.Antalya Şehir Tiyatrosu izleyicisi olduğunu söyleyen Gökben Horozoğlu, sezon açılışının niye yapılmadığını bilmediklerini ve açıklama beklediklerini söyledi. Horozoğlu, "Daimi seyircisiyim. Şehir tiyatrosunun perdesini açmasını istiyoruz. Oyunları ve oyuncularımızı özledik. Antalya'mız da en değer verdiğimiz kurum şehir tiyatroları ve hani bir an önce kavuşmak istiyoruz" dedi. AŞT'nin son birkaç yılda dünya ve Türkiye çapında ödül almış bir kurum olduğunu ifade eden Mustafa Dölek ise "24 başarılı oyun var. Başarı linç edilmek isteniyor" diye konuştu.