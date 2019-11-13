Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanya’da yetenek avı

Alanya’da yetenek avı

Alanya Atatürk Spor Salonu’nda ilkokula giden 4 bin öğrenci spor yetenek taramasından geçirildi

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Alanya’da yetenek avı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Alanya'da ilkokul 3'üncü sınıfa giden 4 bin öğrenci spor yetenek taramasından geçirildi. Bu öğrencilerden 498'i yetenekli bulunarak eğitime alındı. Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, projenin amacının sporcu bir nesil yetiştirmek, fiziksel olarak yetenekli ve spora yatkın olan çocukları performans sporcusuna dönüştürmek, çocukların boş vakitlerini spor ile doldurmak olduğunu söyledi. Tamrak, yetenekli bulunup seçilen çocuklara eğitimleri uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerinin verdiğini belirtti. Yıl sonunda çocukların gelişmelerine ve yatkınlığına göre ilgili branşa yönlendirileceği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da yetenek avı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN