Alanya’da yetenek avı

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde,kapsamında Alanya'da ilkokul 3'üncü sınıfa giden 4 bin öğrenci spor yetenek taramasından geçirildi. Bu öğrencilerden 498'i yetenekli bulunarak eğitime alındı. Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, projenin amacının sporcu bir nesil yetiştirmek, fiziksel olarak yetenekli ve spora yatkın olan çocukları performans sporcusuna dönüştürmek, çocukların boş vakitlerini spor ile doldurmak olduğunu söyledi. Tamrak, yetenekli bulunup seçilen çocuklara eğitimleri uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerinin verdiğini belirtti.