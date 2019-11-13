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Baba-kız ‘muaythai’de rakip tanımıyor

Muaythai dünya şampiyonu Eylül (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası ’ın (43) üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Baba-kız ‘muaythai’de rakip tanımıyor
Antalya'da muaythai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan baba ve kızı, milli formayla altın madalya hedefliyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAYI BAŞARDI
Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendisinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı. Antalya Spor Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam eden Eylül, geçen yıl Ukrayna'da düzenlenen Muaythai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılmaya hak kazandı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Eylül, bronz madalyanın sahibi oldu. Eylül'ün Antalya'da yapılan Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muaythai Şampiyonası'nda 54 kilo yıldız bayanlarda altın madalya kazandı.

BABASI DA MADALYA ALDI
Kızının başarılarıyla gurur duyan Ünal Taşgıran da Eylül'e destek olmak için muaythai sporuna başladı. Salonda uzun süren antrenmanlarda Eylül'ü yalnız bırakmak istemeyen Ünal Taşgıran'a, eşi ve küçük kızı da eşlik etti. Tüm fertleriyle muaythai antrenmanları yapan Taşgıran Ailesi, spor sevgileriyle de çevrelerine örnek oldu.

ARA VERMEK YOK
Ünal Taşgıran, Türkiye Veteranlar Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden baba-kız, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muaythai Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı.

BEN AĞLADIM BABAM KALDIRDI
DÜNYA şampiyonluğu kazanarak hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Eylül, "İkinci mutluluğum babamın Türkiye üçüncüsü olması. Beraber antrenman yaptık. Bazen sakatlandık, ben ağladım, babam kaldırdı. Birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edip birinci olmak istiyoruz" dedi. Baba Taşgıran ise Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giyeceği için gurur duyduğunu anlattı.

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Baba-kız ‘muaythai’de rakip tanımıyor
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