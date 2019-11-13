Baba-kız ‘muaythai’de rakip tanımıyor

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Antalya'da muaythai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmanlara başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı.Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenenTürkiye Şampiyonası'nda 46kilo 100 gram ağırlığında olduğuiçin 46 kilo üstü kategorisinde kendisindenbüyük sporcularla eşleşenEylül, 4 rakibini yenerek altın madalyayaulaştı.geçenyıl Ukrayna'da düzenlenen MuaythaiUluslararası Karadeniz Kupası'nakatılmaya hak kazandı. Turnuvadailk kez milli formayıgiyen Eylül, bronz madalyanınsahibi oldu. Eylül'ünAntalya'da yapılanDünya Gençler Yıldızlar,Minikler, Muaythai Şampiyonası'nda54 kilo yıldız bayanlardaaltın madalya kazandı.Kızının başarılarıyla gurur duyan Ünal Taşgıran da Eylül'e destek olmak için muaythai sporuna başladı.Tüm fertleriyle muaythai antrenmanları yapan Taşgıran Ailesi, spor sevgileriyle de çevrelerine örnek oldu.Çalışmalarına ara vermedendevam eden baba-kız, 11-15 Aralık'taAntalya'da düzenlenecekMuaythai Avrupa Kupası'nakatılmaya hak kazandı.şampiyonluğu kazanarak hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Eylül, "İkinci mutluluğum babamın Türkiye üçüncüsü olması. Beraber antrenman yaptık. Bazen sakatlandık, ben ağladım, babam kaldırdı. Birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edip birinci olmak istiyoruz" dedi. Baba Taşgıran ise Avrupa Şampiyonası'nda milli takım forması giyeceği için gurur duyduğunu anlattı.