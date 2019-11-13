Eğirdir elması Mehmetçik’e ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

TSK'NIN bir süre önce başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Isparta'nın Eğirdin ilçesinden gönderilen elmalar ulaştı. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin organizesi ile Eğirdir köylerinden sağlanan bin 917 kasa içerisindeki 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz eşliğinde, Akçakale 7. Komando Tugayı, Akçakale 11. Komando Tugayı, Ceylanpınar 51. Komando Tugayı, Ceylanpınar 1. Komando Tugayı'nda görevli Mehmetçik'e teslim edildi. Elma dopingine teşekkür eden askerler, Eğirdirlilere selam gönderdi.