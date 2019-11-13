Fazla merakından düz yolda takla attı

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ANTALYA'DA yolda uygulama yapan polislere meraktan bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla attıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu. Olayda sürücü yaralandı.Kaza, Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 GCM 80 plakalı otomobille şehir merkezine seyreden Burak Ü., virajı döndüğü sırada yolda uygulama yapan trafik polislerini gördü. Polislere bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak Ü.'nün otomobili yol kenarındaki taşlara çarpıp ters döndü. 4 takla atan otomobil, sazlıkların içinden kurumuş dere yatağına uçtu.Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine tedbir amaçlı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü sedyeye konularak ambulansa taşındı. Hastaneye götürülen ve bir turizm firmasında rehber olarak çalıştığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.