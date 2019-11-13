Hemşireye gözyaşı

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Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle kaza geçiren hemşire uykusuzluk ve yorgunluğun bedelini hayatıyla ödedi. Tek başına olduğu otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kadın kayalıklara çarpıp devrilen aracında yaşamını yitirdi.Kaza, saat 10.00 sırasında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli'nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer'in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobilde yalnız olan Özlem Süzer, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri ölen kişinin meslektaşları olduğunu öğrenince kahroldu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yıllardır Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde çalışan Özlem hemşire bir çok annenin sevgisini kazandı. Yeni doğan bebekleri ilk kez annelerine götüren ve ailelere ilk müjdeyi verdiği 'melek' olak adlandırılan Süzer'in ölümü Antalya'da büyük üzüntüye neden oldu. Arkadaşlarının acı haberini alan mesai arkadaşları morg önünde gözyaşı döktü.