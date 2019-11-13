Her şey huzur için

BUGÜN NELER OLDU

GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlanması amacıyla Antalya'da yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-6)' kapsamında 7 bin 134 kişi sorgulandı. Kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde yapılan uygulamaya, 207 personel, 202 ekip, 2 deniz ve 2 hava aracı ile 2 dedektör polis köpeği katıldı.Şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 25 sabit uygulama noktası ve 233 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 7 bin 134 kişi sorgulandı. Aranan 25 kişi yakalandı. 849 araç kontrol edildi ve 47 araca 30 bin 685 TL para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi. 221 işyeri kontrol edilirken 6 işyerine de ceza yazıldı.