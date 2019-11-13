Heyecan zirve yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları tamamlandı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından, Kemer Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle düzenlenen yarışlar, büyük çekişmeye sahne oldu.Enduro GP genel klasmanda Bayram Uysal, 58 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci, ATV GP genel klasmanda ise Sona Singh birinci, yarışmanın E1 kategorisinde Gökhan Kart birinciliği elde etti.