Heyecan zirve yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları tamamlandı. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından, Kemer Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle düzenlenen yarışlar, büyük çekişmeye sahne oldu. 43 motosiklet, 13 ATV sporcusu zorlu parkurda dereceye girebilmek için kimi zaman kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin üzerinden geçti, kimi zaman da çamurlu zeminler ve kum tepeleriyle mücadele etti.
Enduro GP genel klasmanda Bayram Uysal, 58 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci, ATV GP genel klasmanda ise Sona Singh birinci, yarışmanın E1 kategorisinde Gökhan Kart birinciliği elde etti.