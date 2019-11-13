Korkmaz bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da merakla beklenen Antalyaspor yönetim kurulu toplantısı öncesinde teknik direktörü Bülent Korkmaz istifa etti. Korkmaz Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler."Bülent Korkmaz, ikinci sezonunu geçirdiğiAntalyaspor'da bu sezon 11 lig maçında 3 galibiyet2 beraberlik elde ederken sahadan 6 kezmağlubiyetle ayrıldı.ANTALYA Süper Amatör Lig'in 8. haftasında oynanan bir diğer maçta ise Kınıkspor deplasmanda Konaklıspor'u 6-1 yendi. Zeytinköy 2 nolu sahada oynanan maçta, Kınıkspor'un gollerini 11, 38, 55, 82 ve 90. dakikada Cihad, 51. dakikada Ayetullah atarken Konaklı'nın tek golü ise 27. dakikada İbrahim Halil'den geldi. Konaklıspor'da 85. dakikada Hasan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı