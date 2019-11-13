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Öldüren yumruğa 4’er yıl hapis

Serik’te 3 yıl önce çıkan kavgada yaşamını yitirdi. Olayla ilgi Ali Kumbul ve Mahmut Kara’ya 4’er yıl ceza verildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Öldüren yumruğa 4’er yıl hapis
ANTALYA Serik'te 31 Ekim 2016 tarihinde orman muhafaza memuru 50 yaşındaki Halis Hisarkaya ile tartışırken göğsüne yumruk atan ölümüne neden olan Mahmut Kara (34) ve Ali Kumbul'a mahkeme ceza verdi.

RAPORDAN TAHLİYE
Cinayetten beter olaydan iki hafta sonra gözaltına alınan Ali Kumbul ve Mahmut Kara tutuklandı. İkiliye 'kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davada Adli Tıp'tan otopsi raporunda Hisarkaya için 'kronik kalp hastası' denince zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Mahmut Kara'ya 'taksirle adam öldürme suçundan' 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanık Ali Kumbul ise bu suçtan beraat etti. Aileni avukatı duruma itiraz edince Antalya Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Mahmut Kara'ya verilen 4 yıllık ceza onandı. Yerel mahkemede Berat eden Ali Kumbul'da 'Taksirle adam öldürme suçundan' 4 yıl hapse mahkum oldu.

HİÇ RAHATSIZLIĞI YOKTU
Halis Hisarkaya'nın oğlu Gürkan Hisarkaya ise, "Babamın hiçbir kalp rahatsızlığı yoktu. Raporu ilk veren Adli Tıp heyetinde beyin cerrahi ve kardiyoloji uzmanı yoktu. Onların yerine kadın hastalıkları uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı vardı. İtirazımız üzerine beyin cerrahı ve kardiyoloji uzmanı eklendi. Rapor yenilenip yumruğun etkisi anlatıldı. Ancak bir canın bedeli 4 yıl hapis olmamalı" dedi.

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Öldüren yumruğa 4’er yıl hapis
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