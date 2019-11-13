Spor turizmi hedef büyüttü

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ANTALYALI turizmciler bu yıl spor ve kamp turizminde hedef büyüttü. Yılda 2 bin takımın yaptığı şehirde, hedef 2 bin 300 takıma çıkarıldı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kamp turizminin yeni tesislerre bu yıl ivme kazanacağını söyledi. Her yıl kış sezonunda Antalya'da ortalama 2 bin takımının kamp yaptığını belirten Atmaca, bu sezon yaklaşık 2 bin 300 takıma kamp yaptırmayı hedeflediklerini söyledi.Atmaca, "Amatör takımlar gelmeye başladı. Farklı ülkelerden profesyonel takımlar da fikstürlerine göre gelmeye başlayacak. Bu sene 2 bin 200-2 bin 300'e yakın takıma kamp yaptıracağız Sahalarımız, otellerimiz hep hazırdı. Futbol, Türkiye için önemli bir spor dalı. Çok fazla tüketicisi ve izleyicisi olan, çok büyük ekonomisi olan bir spor dalı. Antalya 2019-2020 sezonunda futbol takımlarının kampı için hazır" dedi. Şu ana kadar çok sayıda rezervasyon aldıklarını aktaran Ülkay Atmaca, "Kesinleşmesini beklediğimiz takımlar var ama geçen seneki 2 bin kamp sayısını geçeceğiz. Bir futbol takımı ortalama 30-45 kişi arası geliyor. 2 bin kampın ciddi derecede etkisi var. Bu yıl bahsettiğimiz 2 bin kampın büyük bölümü Avrupa'dan. Çünkü bu iş Avrupa'da çok daha yaygın. Antalya iklimi müsait" diye konuştu.Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da, futbol turizminin ülkenin tanıtımında çok büyük bir etiket olduğunu kaydetti. Yaşacan, "Dünyada ligler bitiyor. Devre arası kamp sezonu başlamak üzere. Ülke bazında aralık- nisan ayları arasında Avrupa, Balkanlar, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri artık Antalya'ya kamp organizasyonları için rezervasyonlarını yaptı, hazırlıklar tamamlandı. Misafirleri tesislerimize bekliyoruz. Bu sene sezon iyi geçecek. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa bu sezon çok iyi futbol turizm sezonu geçireceğiz. Alanya'dan Kemer'e tesislerimiz çok iyi, hazırlıklar ve yeni yatırımlar yapıldı. Bölgeye ekonomik katkısı çok büyük. Kışın otellerin kapanmaması, insanların işten çıkarılmaması; futbol turizminin bölgeye çok büyük etkisi var" ifadelerini kullandı.