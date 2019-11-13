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Tarih ahşap tekniğinde

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Tarih ahşap tekniğinde
BURDUR'DA yaşayan İzzet (61) ve Gülseren Topuz (52) çifti, antik kentlerde yer alan eserlerin ahşap yakma tekniğiyle minyatürlerini yaparak, kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Burdur'da yaklaşık 11 yıldır ahşap yakma sanatıyla uğraşan Topuz çifti, kentte bulunan Sagalassos ve Kibyra antik kentleriyle İnsuyu Mağarası ve kentteki konakları ahşap yakma tekniğiyle ölümsüzleştiriyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin kendine has turizm değerleri olduğunu anlatan İzzet Topuz, "Kentimizi tanıtıcı ahşap yakma eserleri yapmayı tasarladık. Eşimle antik kentleri gezerek fotoğrafladık. Her ilin kendine has turizm amaçlı satılan eseri var. Çanakkale'de Seyit Onbaşı ile Truva atı, Niğde'de Kapadokya biblosu veya küçük el tasarımlarını görürsünüz. Biz de Burdur'un kültürel ve tarihi varlıklarından yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ÜRETMEK ÇOK GÜZEL
Gülseren Topuz ise, "Burdur'u tanıtmak için ahşap yakma eserler yapıyoruz. Dünyadaki ülkelerde antik kentlerin göz önünde olduğunu görüyoruz. Burdur'un tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
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