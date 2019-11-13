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Teknolojiye inat çalışıyor

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Teknolojiye inat çalışıyor
ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki su değirmeniyle gelişen teknolojiye rağmen 300 yıldır buğdaylar öğütülüp, kepekli un üretiliyor. Gömbe Yaylası'ndaki Yayla Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Çengeloğlu (69), 1983'te atıl olan su değirmenini satın alıp, onardıktan sonra çalışır hale getirdi. Sahibi olduğu günden beri değirmenin bakımını yapan Çengeloğlu, artık haftada sadece 2- 3 kez kullandığını söyledi. Değirmeni korumak istediğini belirten Çengeloğlu, sadece kendi ürettiği buğdayları öğütüp, kepekli un üretiyor. Nevzat Çengeloğlu, kapsında '300 yıllık Dorum Değirmeni' yazan değirmenin, Kaş'ta kalan 3 su değirmeninden 1'i olduğunu anlattı.
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Teknolojiye inat çalışıyor
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