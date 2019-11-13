Vali’den deniz temizliği uyarısı

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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, denizlerin temizliğinin tüm dünya için çok önemli olduğunu, ancak bu önemin Antalya için çok daha fazla olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesiyle düzenlenen 'Deniz Çöpleri İl Eylem Planı'nın Hazırlanması'na yönelik, valilik ek binasındaki toplantıya katıldı. Karaloğlu, dünyadaki denizlerin temizliğinin her yerde önemli olduğunu, ancak Antalya'da bu önemin çok daha fazla olduğunu söyledi. Denizin Antalya için ekmek teknesi olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, "Biz denizimizi kat kat fazla korumak durumundayız. En önemli şey denizlerin kirlenmesini önlemektir. Denizi kirleten zaten insanoğlu. İnsanlığı tehdit eden görüntüler oluştu" dedi.