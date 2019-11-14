Acıların en büyüğü

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Burdur'un Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından önceki gün Antalya'daki evine dönerken, geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, önceki gün sabah nöbet bitiminde, 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, Süzer'in kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobili, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürülürken Süzer, yolda yaşamını yitirdi.Özlem hemşirenin cenaze namazı dün öğle vakti Uncalı Mezarlığı'nda kılındı. Cenazeye Antalya Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanesi'nde çalışan, Özlem hemşirenin eşi Murat Süzer, oğlu Mustafa Kemal, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken Murat Süzer, tabutu gösterdiği oğluna, "Annen bunun içinde yatıyor" dedi. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında, babasıyla en ön safta yer alıp, yanındakilere bakarak, namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu teselli etti.Özlem Süzer'in cenazeye katılan mesai arkadaşları ise gözyaşı döktü. Bucak Devlet Hastanesi ve öncesinde çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Süzer'in arkadaşları, meslektaşlarını son yolculuğa uğurladı. Hemşire Özlem Süzer, kılınan namazın ardından Duacı'daki mezarlıkta toprağa verildi. Geriye hüzün ve gözyaşı kaldı.