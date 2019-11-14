Amatörün çilesi

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Antalya'da Bölgesel Amatör Ligi'nde Kestelspor, Manavgat Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılamanın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya'nın, saha kenarında dakikalarca sağlık ekibi ve sedye beklemesi amatörlerin çektiği çileyi gözler önüne serdi.Masörün ısrarlı isteği üzerine dakikalar sonra sakatlığı bulunan futbolcunun yanına ulaşan sağlık ekibi, oyuncunun ambulansla taşınması gerektiğini söyleyince bu kez ambulans gelmesi beklendi.Ekipteki sağlık görevlisi futbolcuya iğne yaptı. Onur Kaya ve sağlık ekibi ambulans gelinceye kadar saha kenarında maçı izledi. Ambulansa alınan Onur Kaya, hastane yerine takım yöneticileri tarafından soyunma odasına götürüldü.