Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor karnesi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yolları ayrılan ve 1.5 sezona yakın takımın başında kalan teknik direktörKırmızı-beyazlı kulübün 14. sırada tamamladığı 2017-2018 sezonunun sona ermesinden yaklaşık bir ay sonra 13 Haziran 2018'de Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başında bugüne kadar 45 Süper Lig maçına çıktı. Korkmaz, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik, 21 yenilgi yaşadı, 1,24'lük puan ortalamasını elde etti.Tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığı Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 11 hafta sonunda 6 mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı, topladığı 11 puanla 15. sırada yer aldı. Korkmaz'ın yönetiminde bu sezon 11 haftada kalesinde 20 gol görüp rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı beyazlılar kendi evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 kaybederek tarihe geçti.51 yaşındaki Korkmaz'ın teknik direktörlüğünde Antalyaspor, 2018-2019 sezonunu 13 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyetle 45 puanla 7. sırada tamamladı. Antalyaspor, geçen sezon 11. hafta geride kaldığında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 20 puanla ligde üçüncü sırada yer aldı.