Çocuklar ölmesin diye

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ANTALYA'DA Jandarma Genel Komutanlığı ile Opet işbirliğinde "Opet Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında '7. Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi' düzenlendi. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projeye jandarma personelinin de dahil edilmesiyle Trafik Dedektifleri Projesi'nin kırsal kesimlerde yaşayan çocuk ve gençlere de eğitim verme imkanına kavuştuğunu söyledi.Projeyi trafik güvenliği sorununu çözmek için hayata geçirdiklerini aktaran Öztürk, "2013'ten bu yana çocukların karşılaştığı trafik kazalarında çocuk ölüm oranı yüzde 20.5'lere düştü. Çocuklarımız geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi" dedi. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ise BM'ye verilen 2020 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarında yüzde 50 azalma taahhüdünün yrine getirileceğini belirtti.