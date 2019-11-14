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ANTALYA'DA matematiği öğrencilere sevdirmek amacı ile duraklarda karikatür ve resimlerle matematik işlemlerinin anlatıldığı 'Durakta Matematik' projesinin açılışı Mehmet Akif Ersoy Anaokulu'nda yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak tarafından açılışı yapılan durak, bütün öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin bulunduğu açılışta konuşan Tütüncü, böylesine güzel bir projenin Kepez ilçesinden çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.Bir öğrencisinin gönlünde yer edinmeyi başarmış bir öğretmenin her şeyin üstesinde olduğuna değinen Başkan Tütüncü, "Bir çocuğumuzun derste başarılı olmasını istiyorsak sevgiyi merkeze almalıyız" dedi. Okul yıllarından örnekler veren Tütüncü, matematiğin hayatın temeli, her şeyin başı olduğunu vurguladı.